Тобольск готов принять из-за рубежа граждан, которые хотят переехать в Россию

Тобольск и Тобольский район с 2021 года включены в список территорий, участвующих в госпрограмме по содействию добровольному переселению в Тюменскую область соотечественников, проживающих за рубежом, сообщили в МО МВД России "Тобольский".

Участие в программе дает соотечественнику и членам его семьи в приоритетном порядке право на получение гражданства, на получение государственных гарантий и социальной поддержки.

Принять участие в программе могут граждане других стран и лица без гражданства, граждане России, которые постоянно проживают за рубежом и имеют российское гражданство.

Потенциальный участник программы должен быть совершеннолетним и дееспособным, чтобы работать в России, иметь опыт трудовой деятельности и квалифицированное образование, которые обеспечат участника рабочим местом в России. Уровень владения устным и письменным русским языком должен быть таким, который обеспечит ему быструю адаптацию в стране, соответствующий требованиям, установленным Государственной программой и региональной программой субъекта РФ, избранного соотечественником для переселения.

Получить консультацию о региональной программе можно в отделе по вопросам миграции МО МВД России "Тобольский" - 8(3456) 25-06-56, либо в отделении по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами УВМ УМВД России по Тюменской области по адресу: Тюмень, ул. Республики, д. 55, кабинет 601, тел. 8(3452)500-928.

На официальном портале органов государственной власти Тюменской области функционирует сайт www.pereselenie.admtyumen.ru, на котором размещена информация о Государственной программе, федеральные и областные нормативные правовые акты, телефоны и адреса уполномоченных органов по реализации программы. Ежемесячно корректируется и размещается на сайте перечень актуальных вакансий для участников Государственной программы.