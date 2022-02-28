В России началась шестидневная рабочая неделя

У тех, кто работает обычно пять дней в неделю, в наступившей неделе будет рабочей суббота, 5 марта, затем, с 6 по 8 марта - выходные, которые сменятся короткой трехдневной рабочей неделей.

В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни, поэтому в марте нас ждет ударная 6-дневная рабочая неделя с 28 февраля по 5 марта (рабочая суббота, зато предпраздничный день, работаем на 1 час меньше). Шестидневка в марте будет . Зато потом нас ждут 3 дня отдыха с 6 по 8 марта в честь международного женского дня", - рассказывает Татьяна Нечаева, юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву.