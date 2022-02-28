Тюменская область получила премию Russian Travel Awards как территория термального туризма

В Санкт-Петербурге подвели итоги Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards. Тюменская область впервые в истории конкурса получила награду: регион стал лучшим в специальной номинации "Территория термального туризма".

Тюменская область на протяжении нескольких лет планомерно развивает термально-рекреационный туризм в регионе. В 2020 году Тюмень получила официальный статус столицы термальных вод России от главы Ростуризма Зарины Догузовой. Сегодня на территории области находится более 20 термальных курортов, отдыхать на которые приезжают туристы не только из разных регионов, но и стран.

"Очень приятно получать эту награду. Огромные слова благодарности организаторам, членам жюри и, конечно, команде Ростуризма и Зарине Валерьевне. Мы в 2020 году впервые открывали термальный сезон в России. Пользуясь случаем, хочу пригласить вас на наши термальные источники. Всех ждем в гости, термальный сезон продолжается", – рассказала директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

Всего в финал Russian Travel Awards вышли более 30 регионов страны. Премия вручалась в 13 основных и 21 специальной номинации. Список претендентов на призы премии формировался по итогам профессиональных отечественных конкурсов, а также рейтингов в сфере туризма и индустрии гостеприимства, которые составлялись в течение всего 2021 года.

Премия призвана популяризировать отечественный туризм, стимулировать улучшение его инвестиционной привлекательности, а также создать информационную и коммуникационную площадку для регулярного обмена опытом.