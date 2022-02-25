Сбер в выходные будет работать как в будни

17:34 25 февраля 2022
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Для обеспечения удобства обслуживания клиентов 26 и 27 февраля отделения Сбербанка будут работать в режиме будних дней. Все операции будут выполняться в обычном режиме, сообщает пресс-центр Уральского банка Сбербанка России. 

С графиком работы отделений можно ознакомиться на сайте Сбербанка, выбрав на карте интересующее клиента отделение, а также в разделе "На карте" в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

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