На Боровской птицефабрике завершился карантин

16:34 25 февраля 2022
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С 25 февраля отменены ограничительные мероприятия по высокопатогенному гриппу птиц на территории Птицефабрики "Боровская".

С территории эпизоотического очага и угрожаемой зоны (установлены в октябре 2021 года) в течение 90 календарных дней со дня отмены карантина запрещается вывоз птиц и инкубационного яйца.

Соответствующее постановление подписал 25 февраля губернатор Тюменской области.

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