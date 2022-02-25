На Боровской птицефабрике завершился карантин

С 25 февраля отменены ограничительные мероприятия по высокопатогенному гриппу птиц на территории Птицефабрики "Боровская".

С территории эпизоотического очага и угрожаемой зоны (установлены в октябре 2021 года) в течение 90 календарных дней со дня отмены карантина запрещается вывоз птиц и инкубационного яйца.

Соответствующее постановление подписал 25 февраля губернатор Тюменской области.