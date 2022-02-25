AК "Ямал" запускает альтернативные рейсы на юг России

В связи с временным приостановлением работы аэропорта в Краснодаре "Ямал" предлагает пассажирам, желающим отправиться на юг России или вернуться обратно в ЯНАО и Тюмень, воспользоваться альтернативными маршрутами в/из города Сочи, сообщили в пресс-службе авиакомпании.



Прямые рейсы на южный курорт и обратно выполняются по расписанию:

- по воскресеньям Салехард – Сочи – Салехард

- по субботам Новый Уренгой – Сочи – Новый Уренгой

- по пятницам Тюмень – Сочи, обратный рейс в Тюмень каждое воскресенье



Подробнее о возможностях оформления пересадки на рейс в Сочи и обратно можно уточнить в колл-центре по номеру телефона 8-800-234-44-02 (бесплатно по России), либо написать в раздел "Обратная связь" на сайте авиакомпании.