Тюменская авиабаза получила пять новых грузовиков

Тюменская авиабаза получила пять грузовых ГАЗ-33086, машины будут переданы в филиалы учреждения, закупка техники проведена в рамках реализации регионального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология", сообщили в региональном деплеса.

Отмечается, что в грузовике четыре пассажирских места. Это позволит не только перевозить груз и оборудование для работы, но и доставлять к месту проведения операции полноценную бригаду сотрудников. Автомобили имеют систему полного привода 4х4 и отлично подходят для эксплуатации в условиях бездорожья, в том числе для езды по болотам.

В деплеса отметили, что парк лесопожарной техники в Тюменской области обновляется и доукомплектовывается ежегодно. В 2021 году закуплено 26 единиц пожарной техники и 362 единицы оборудования. Кроме того, в целях ликвидации чрезвычайной ситуации обеспечена дополнительная поставка 10 гусеничных тракторов, 4 болотоходов, 3 водосливных устройств для тушения лесных пожаров с вертолетов.

В 2022 году в рамках регионального проекта планируется приобрести 10 единиц лесопожарной техники и 328 единиц противопожарного оборудования и инвентаря.