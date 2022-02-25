Школу для парикмахеров открыли в Тобольске

Выпускница Школы социального предпринимательства Марина Козьякова открыла в Тобольске студию парикмахерского искусства. Повысить квалификацию там смогут не только опытные мастера, но и новички, сообщили в Инвестиционном агентстве Тюменской области.

В профессии Марина около 18 лет работы, систематически проходит курсы лучших мастеров России, а затем обучает своих мастеров.

В ноябре 2021 года парикмахер окончила Школу социального предпринимательства команды Инвестиционного агентства Центра "Мой бизнес" Тюменской области, зарегистрировалась в качестве ИП, а 22 февраля запустила школу-студию парикмахерского искусства Марины Козьяковой, поддержанной по итогу образовательной программы СИБУРом.



"Сотрудничество с СИБУРом в рамках программы "PROГород" дает возможность тобольским выпускникам Школы социального предпринимательства получить поддержку в воплощении собственных социально-предпринимательских инициатив", — комментирует организатор образовательного проекта, руководитель Центра инноваций социальной сферы Инвестагентства Александра Князева.

Уже закуплено оборудование и сформированы первые группы на обучение парикмахерскому искусству. 25 марта в Школе-студии парикмахерского искусства запланирован мастер-класс по быстрым техникам окрашивания от тюменских коллег. Практика привлечения иногородних спикеров будет повторяться в студии на постоянной основе.

"На Школе социального предпринимательства Инвестагентства я впервые окунулась в цифры и получила знания, которые были нужны для запуска проекта. Параллельно я работала с трекером в акселераторе социальных проектов Инвестагенства. Это позволило увеличить прибыль на 30%, в том числе от наемных рабочих", — делится предприниматель.

В планах у предпринимателя - патент на товарный знак, выкуп помещения и создание команды из лучших мастеров Тобольска.

Задать вопросы по обучению в Школе социального предпринимательства можно по телефону +7 3452 499944, доб. 242.