В Тюменской области продолжается разработка инвестиционных профилей муниципалитетов

Фото - https://www.facebook.com/ezikeevaol

Разработка инвестиционных профилей девяти районов Тюменской области стартовала 24 февраля. В списке муниципалитетов, по которым будет проведена эта работа - Юргинский, Упоровский, Армизонский, Аромашевский, Бердюжский, Викуловский, Сорокинский, Нижнетавдинский и Тюменский районы, сообщила советник губернатора Ольга Езикеева на своей странице в Facebook.

"Инвестиционный профиль направлен на активное развитие территории, улучшение её привлекательности и для инвесторов, и для населения. Является конкретной детализированной основой для работы администрации муниципального образования, в том числе при активном взаимодействии с региональными органами исполнительной власти", - отметила Ольга Езикеева.⠀

В работе участвуют гендиректор Инвестагентства Тюменской области Николай Пуртов, управляющий партнёр АНО "Национальный институт инвестиционного развития территорий" Антон Язовских, директор по региональному развитию НААИР Алексей Бобов, начальник отдела стратегических инициатив Фонда ИАТО Евгений Сучков.

По словам Езикеевой, работа над инвестиционными профилями в перечисленных районах завершится к осени. По остальным 16 муниципалитетам они уже готовы: 7458 человек приняли участие в опросе, суммарный объём инвестиций составляет 81,120 млрд рублей, опрошено 639 субъектов бизнеса, подготовлено 349 интервью.

"Уже этой осенью работа над Инвестиционными профилями этих районов будет завершена. Далее, по уже отработанному сценарию, они войдут в муниципальный акселератор, где уже на основании готовой стратегии развития муниципальные образования продолжат работу", - сообщила Ольга Езикеева.