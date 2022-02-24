АО "Транснефть – Сибирь" повышает надежность системы магистральных нефтепроводов

АО "Транснефть – Сибирь" завершило комплекс плановых ремонтных работ на производственных объектах магистральных нефтепроводов (МН), расположенных в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также на территории Свердловской области.

Во время плановой остановки транспортировки нефти на линейной части магистральных нефтепроводов (МН) Холмогоры–Клин, Уренгой–Холмогоры, Шаим–Тюмень, Хохряковский ЦСП – Тюменский КСП и нефтеперекачивающих станциях (НПС) выполнены работы по замене восьми задвижек диаметром от 700 до 1200 мм. Установленная запорная арматура при эксплуатации отличается высокой степенью надежности. В соответствии с запланированным графиком, для своевременного устранения износа узлов, возникающего в процессе эксплуатации на НПС "Красноленинская", выполнен ремонт трех клиновых задвижек.

На линейной части МН Холмогоры–Клин проведены работы по замене четырех дефектных участков трубопровода общей протяженностью 220 метров. Для безопасного проведения ремонта работы по вытеснению нефти выполнены с применением инертно-газовой смеси. Цель – поддержание высокого уровня надежности процесса транспортировки нефти по системе магистральных трубопроводов.

После окончания работ по замене, выполнено подключение нового подпорного насосного агрегата на НПС "Шаим-2". Новое оборудование обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками и увеличенным межремонтным периодом.

В плановых работах были задействованы свыше 250 человек, использовалось более 100 единиц спецтехники и оборудования. Мероприятия, реализованные в строгом соответствии с требованиями промышленной, пожарной и экологической безопасности, позволят повысить надежность функционирования производственных объектов АО "Транснефть – Сибирь".

Работа трубопроводов и нефтеперекачивающих станций возобновлена по графику, они функционируют в штатном режиме.

Фото предоставлено компанией АО "Транснефть – Сибирь"