Сбер заявил, что гарантирует защиту средств, активов и интересов клиентов

Сбербанк и все его системы работают в штатном режиме, клиентам физическим и юридическим лицам доступны их средства и сервисы в полном объёме, сообщается на сайте СБ.

"Мы готовы к любому развитию ситуации и проработали сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов наших клиентов, а также обеспечения штатной работы всех наших функций", - говорится с сообщении.

Отмечается, что Сбербанк обладает 2всеми необходимыми ресурсами, управленческим опытом и экспертизой для работы в сложившихся условиях". Банк призывает клиентов доверять только официальным источникам информации.