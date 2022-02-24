Путепровод над Червишевским трактом в Тюмени начнут строить в 2022 году

13:16 24 февраля 2022
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Возведение путепровод над Червишевским трактом протяженностью более 4,7 км начнется в этом году, уже объявлены торги на поиск подрядчика, сообщает информцентр правительства ТО.

Транспортная развязка на примыкании автомобильной дороги "Обход д. Ожогино" к автомобильной дороге Р-254 "Иртыш". Подъезд к г. Тюмени" станет одним из крупнейших объектов дорожной инфрасруктуры, которые начнут строить в Тюменской области в 2022 году.

Транспортная развязка на примыкании автомобильной дороги "Обход д. Ожогино" к автомобильной дороге Р-254 "Иртыш" будет иметь форму неполного клевера. Одну разворотную петлю заменит разворот, отнесённый к деревне Ожогино, что позволит сохранить памятник природы "Тополя".

На объекте предусмотрены надземный пешеходный переход, велосипедные и пешеходные дорожки.

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