Путепровод над Червишевским трактом в Тюмени начнут строить в 2022 году

Возведение путепровод над Червишевским трактом протяженностью более 4,7 км начнется в этом году, уже объявлены торги на поиск подрядчика, сообщает информцентр правительства ТО.

Транспортная развязка на примыкании автомобильной дороги "Обход д. Ожогино" к автомобильной дороге Р-254 "Иртыш". Подъезд к г. Тюмени" станет одним из крупнейших объектов дорожной инфрасруктуры, которые начнут строить в Тюменской области в 2022 году.

Транспортная развязка на примыкании автомобильной дороги "Обход д. Ожогино" к автомобильной дороге Р-254 "Иртыш" будет иметь форму неполного клевера. Одну разворотную петлю заменит разворот, отнесённый к деревне Ожогино, что позволит сохранить памятник природы "Тополя".

На объекте предусмотрены надземный пешеходный переход, велосипедные и пешеходные дорожки.