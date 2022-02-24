Путепроводы на Червишевском и Московском трактах отремонтируют этим летом

Путепроводы на пересечении Объездной дороги с Червишевском и Московским трактами отремонтируют предстоящим летом. Планируется, что рабочие снимут верхние слои до бетонного основания, заменят гидроизоляцию и систему водоотведения, восстановят деформационные швы.

Развязки на Червишевском и Московском трактах — одни из самых старых в Тюменской агломерации: путепровод на выезде в сторону Кургана построен в 2006 году, в направлении Екатеринбурга — в 2012 году.

Заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков:

Интенсивность движения по этим развязкам очень большая — десятки тысяч автомобилей в день. К нам приходят обращения от водителей, которые указывают на колею и наличие ям на этих развязках. Высокий износ покрытия подтверждает и лабораторный контроль. В этом году приведём путепроводы в порядок.

В Главном управлении строительства Тюменской области отметили, что ремонт путепроводов включён в обязательные работы национального проекта "Безопасные качественные дороги" впервые. По новым правилам теперь ежегодно часть финансирования будет отводиться на ремонт мостов и путепроводов.