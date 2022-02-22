Предпринимателям в туротрасли дадут денег на развитие инфраструктуры

Правительство расширило меры господдержки для бизнеса в сфере туризма. Теперь предприниматели смогут получить субсидии на развитие туристической инфраструктуры, сообщается в Telegram-канале правительства РФ.

Выделенные средства предприниматели смогут направить на обустройство пляжей, создание кемпингов и автокемпингов, разработку электронных путеводителей и аудиогидов, закупку инвентаря и оборудования, обустройство детских и спортивных зон отдыха, создание доступной среды для граждан с инвалидностью, установку современной системы навигации.

"В следующие три года на это предусмотрено 12,9 млрд рублей. Работа ведется по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства"", - следует из соощения.