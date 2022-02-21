Тюменцам рассказали о часах тишины и штрафах за громкое пение

13:35 21 февраля 2022
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Законопроект о штрафах за нарушение тишины рассмотрели и приняли в первом чтении депутаты Тюменской облдумы, автором законодательной инициативы выступил прокурор Тюменской области Владислав Московских, сообщает региональный департамент финансов.

Жителям региона запрещается шуметь с 22:00 до 8:00 и с 13:00 до 15:00 в будни В выходные время тишины утром продлено с 22:00 до 9:00. В новогоднюю ночь нельзя шуметь после 4:00. В указанное время запрещена игра на музыкальных инструментах, использование пиротехники, проведение строительных и ремонтных работ, крики, свист, стук и пение. 

За нарушение тишины в установленные часы граждане облагаются штрафом в 1-2 тысячи рублей, должностные лица  - 10-20 тысяч, а юрлица - 50-200 тысяч рублей. 

Видео департамента финансов ТО

Теги: административный кодекс , прокуратура , Тюменская областная дума , штрафы
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