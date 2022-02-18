Жителей дома в Тюмени, где частично упала крыша, временно поселили в гостиницу

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Часть кровли деревянного двухэтажного дома №29 по улице Сакко в Тюмени обрушилась сегодня утром, на верхнем этаже квартиры пустовали - никто не пострадал. Жильцам рекомендовали покинуть дом и временно переселиться в гостиницу, собщили в администрации города.

Бревенчатое 2-этажное здание построено в 1920 году и имеет статус аварийного. В нём 6 квартир – по три на каждом этаже. На верхнем никто не жил, на первом этаже проживали 16 человек, половина из них – несовершеннолетние.

Заместитель главы города Тюмени Пётр Вагин сообщил, что при получении сигнала на место происшествия незамедлительно выехала оперативная группа, специалисты различных ведомств. При осмотре выяснилось, что частично разрушена крыша и участок её стропильной системы, а также потолочное перекрытие в одной из верхних квартир. Дом и территория вокруг него признаны зоной вероятной ЧС.

Жильцам дома предоставили автобус и оказали помощь в переезде в гостиницу. Для охраны порядка на территории здания и обеспечения сохранности имущества жителей дома привлекли органы внутренних дел.

"Все жилищные права граждан мы планируем обеспечить в течение 2022 года. В это время жители пострадавшего дома могут жить сначала в гостинице (до двух месяцев), а после – в съёмных квартирах. Плата за наем будет возмещаться, если жилье в доме № 29 по ул. Сакко у пострадавших было единственным", - прокомментировал ситуацию Петр Вагин