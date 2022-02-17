Тюменская область в числе лидеров России по жилищному строительству

18:48 17 февраля 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин назвал Тюменскую область в числе шести регионов с наибольшим успехами в жилищном строительстве, обеспечивающую на протяжении последних трех лет показатель 0,82 кв. метра ввода жилья на человека.

Информацию зампредседателя озвучил на совместном заседании коллегии Минстроя РФ и комиссии Госсовета по направлению "Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и городская среда", сообщает информцентр регионального правительства.

По итогам 2021 года в Тюменской области введено в эксплуатацию более 1,7 миллиона квадратных метров жилья. Это на 8% больше, чем в 2020 году.

Глава региона Александр Моор отметил, что в Тюменской области строятся более 270 жилых домов общей площадью свыше 3 миллионов квадратных метров. Органы власти и строительный комплекс региона готовы к дальнейшей работе по достижению национальных целей в сфере жилищного строительства.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Март, 2022