Тюменская область в числе лидеров России по жилищному строительству

Зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин назвал Тюменскую область в числе шести регионов с наибольшим успехами в жилищном строительстве, обеспечивающую на протяжении последних трех лет показатель 0,82 кв. метра ввода жилья на человека.

Информацию зампредседателя озвучил на совместном заседании коллегии Минстроя РФ и комиссии Госсовета по направлению "Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и городская среда", сообщает информцентр регионального правительства.

По итогам 2021 года в Тюменской области введено в эксплуатацию более 1,7 миллиона квадратных метров жилья. Это на 8% больше, чем в 2020 году.

Глава региона Александр Моор отметил, что в Тюменской области строятся более 270 жилых домов общей площадью свыше 3 миллионов квадратных метров. Органы власти и строительный комплекс региона готовы к дальнейшей работе по достижению национальных целей в сфере жилищного строительства.