Ученые нашли у тюменских земноводных опасный вирус

Исследователи лаборатории экологической генетики и метагеномики Института экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) ТюмГУ обнаружили в окрестностях Тюмени земноводных, зараженных ранавирусом, сообщается на сайте ТюмГУ.

Ранавирусы заражают рыб, земноводных и пресмыкающихся. Для человека вирусы не опасны, но могут вызывать заболевания и гибель животных в дикой природе, массовую гибель рыб в рыборазводных хозяйствах.

В мире эти вирусы считаются одной из серьезных угроз биоразнообразию животных, и случаи вспышек вирусных инфекций фиксируются все чаще. В России до настоящего момента данную группу патогенов не исследовали. Институт X-BIO – один из первых, где начали проводить скрининг природных популяций животных на наличие вируса.

В ТюмГУ протестировали с помощью ПЦР-скрининга земноводных в Тюменской области, Югре, Ямале, Новосибирской и Омской областях. Заражение ранавирусом, схожим с образцами вируса из Китая и Польши, зафиксировано в одной из популяций серой жабы в Тюменском районе.

При этом в Тюменском районе клинически больных или погибших от вирусной инфекции животных не найдено, но не исключаются вспышки заболеваний у животных в будущем при неблагоприятных условиях среды. По мнению специалистов ТюмГУ, имеет смысл наладить тестирование на наличие ранавирусов рыб, которые содержатся на фермах и в рыборазводных прудах.

В вузе отмечают, что биобезопасность животных – одно из приоритетных направлений научных исследований в ТюмГУ, реализуемых в рамках стратегического проекта "Биобезопасный мир" программы "Приоритет 2030".