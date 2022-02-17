Тюменцам в прямом эфире расскажут, как оформить заявку на президентский грант

Онлайн-интенсив "ПроПроекты: Фонд президентских грантов" пройдет в Тюмени 1 марта в прямом эфире в группе "Моя территория", начало в 17:30.

В первом блоке интенсива представители региональных властей расскажут о нововведениях конкурса, об аналитике по заявкам в регионе и ответят на вопросы. Также участники узнают, какие НКО принимают участие в конкурсе и какие типичные ошибки допускают при подачи заявок.

У тех, кто зарегистрируется на онлайн-питчинг, будет возможность представить свой проект перед представителями власти, ресурсных центров, СМИ и молодежных команд региона. После питчинга участники получат обратную связь и письма поддержки для реализации своих проектов.

"ПроПроекты — это рука помощи в социальном проектировании, прокачка проектов. Ты можешь рассказать о своем проекте, услышать наставления, советы. Здесь тебе хотят помочь, показать, что ты не один. Узнать актуальную информацию из первых уст, — рассказала Мария Капанина, менеджер проекта.