Авиасообщение между Тобольском и Екатеринбургом обеспечит Utair

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С 5 марта Utair запускает регулярное авиасообщение между Тобольском и Екатеринбургом на одном из самых экологичных самолетов с уменьшенным расходом топлива и сниженным выбросом CO2 — ATR 72, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Рейсы — по понедельникам и субботам. Отправление из Тобольска в 10:50, из Екатеринбурга — в 13:15.

"Открытие аэропорта Ремезов дало новые возможности для развития авиасообщения. В 2021 году мы уже открыли прямые рейсы из Тобольска в Сургут и Нижневартовск, в 2022-м начинаем летать в Екатеринбург и планируем увеличить количество маршрутов для удобства пассажиров", — прокомментировал президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.