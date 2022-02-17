Алексей Рагозин: у Тюмени грандиозные планы по развитию территорий

Депутаты Тюменской городской думы на заседании постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию рассмотрели вопрос о комплексном развитии территорий жилой застройки города Тюмени, в том числе в районе улицы Камчатская.

В программу комплексного развития включено несколько районов Тюмени, в том числе улица Камчатская в микрорайоне "Тура", где после сноса 46 домов освободится 24 га. Концепция застройки предусматривает возведение детского сада на 290 мест, обустройство спортивных, детских интерактивных площадок. Также преобразятся участки по улицам Жуковского, Ставропольской и в районе озера Песьяного. Здесь появится многоэтажная жилая застройка, школа на 1500 мест и два детских сада общей вместимостью 644 места. Будет благоустроена прогулочная зона вдоль береговой линии озера Песьяного.

В этом году в программу комплексного развития планируют включить территории в районе ДОКа, микрорайона Антипино, улиц 2-ой Луговой – Береговой, Баумана, Волочаевской, Горпищекомбинатовской, Сахалинской, Герцена – Каширской – Чернышевского – Розы Люксембург – Перекопской, Судостроителей – Камчатской и Герцена – Семакова – Урицкого.

Депутат Альбина Селезнева попросила уточнить, каким образом будет учтено мнение жителей частного сектора при расселении и могут ли собственники домов вместо денег получить квартиры.

"С собственниками будет проведена работа по приобретению у них жилых помещений и земельных участков по рыночной стоимости за счет средств застройщика. Если горожане не согласятся с оценкой стоимости их имущества, последуют судебные разбирательства", - пояснила представитель городского департамента земельных отношений и градостроительства. Что касается процедуры обмена, то она урегулирована федеральным законодательством. "Нормы Жилищного кодекса Российской Федерации указывают, что за сносимые помещения выплачивается денежная компенсация согласно рыночной стоимости. Жилые помещения предоставляются по договору соцнайма гражданам, проживающим в муниципальном жилищном фонде", – отметила представитель департамента.

Комментируя итоги заседания, председатель постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию Алексей Рагозин отметил, что планы грандиозные, а их реализация будет способствовать развитию города.

"У нашей администрации очень грандиозные планы по развитию территорий. Задачи поставлены правильные и вполне реальные. Работу по комплексному развитию территорий можно оценить положительно. Программа успешно работает. Надеюсь, все запланированное удастся реализовать", – подытожил Алексей Рагозин.