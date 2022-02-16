К 2024 году в Тюменской области газифицируют 98 процентов домов и квартир

Доля газифицированных домов и квартир в Тюменской области к концу 2023 года составит 98 процентов. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на онлайн-заседании федерального штаба по газификации, которое провели заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

По итогам инвентаризации в Тюменской области выявлено 33 256 негазифицированных домовладений. При этом у границ 9 310 домовладений газопроводы-вводы уже имеются.

"Очень значимым для жителей региона стало принятое по инициативе фракции "Единой России" в Тюменской областной думе решение об увеличении с июля 2021 года суммы социальной поддержки на внутридомовую газификацию с 40 до 60 тысяч рублей для 43-х категорий населения", – отметил губернатор. При необходимости эта сумма вновь будет увеличена.

В рамках региональной программы газификации в 2021 году полностью выполнен план по строительству объектов газоснабжения для более чем 6 тысяч потребителей, построено 258 км газораспределительных сетей.

В 2022 году ПАО "Газпром" планирует завершить строительство газораспределительной станции "Ишим" и двух межпоселковых газопроводов, от которых зависит дальнейшая газификация Ишима, а также Казанского и Ишимского районов.

По данным на 15 февраля, от жителей региона поступило более 11 тысяч заявок на догазификацию, из них уже принято в работу 9 588. Заключено более 60% договоров о подключении газа. Подводя итоги заседания, Александр Новак отметил, что в Тюменской области достигнут высокий, по сравнению с другими регионами страны, процент заключения договоров с гражданами о догазификации.