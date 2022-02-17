Десять тюменских муниципалитетов получили трекеров

Второй сезон проекта "Акселерация муниципальных команд", направленный на инвестиционное развитие районов Тюменской области, в регионе стартовал в феврале, в нем принимают участие десять муниципалитетов, у каждого есть трекер, сообщила советник губернатора Ольга Езикеева.

"Трекер – эксперт, который в течение 60 дней является ответственным за формирование, реализацию задач, проектов, стоящих перед командой муниципального района, которые помогут улучшить его инвестиционный климат. Это ментор, наставник, коуч, только не конкретного человека (как сейчас модно), а целой команды муниципального района", - пояснила Езикеева.

В акселераторе участвуют 10 районов и 9 наставников:

Елена Аверина – Уватский район и Голышмановский городской округ

Александра Князева – Ярковский район

Александр Бобров – Заводоуковский городской округ

Алексей Мартын – города Ялуторовска

Игорь Борисов – Ялуторовский район

Светлана Худякова – Тобольск

Лилия Загваздина – Абатский район

Сергей Хрущев – Исетский район

Алёна Потапова – Вагайский район.

Муниципальный акселератор - одно из ключевых направлений проекта "Капитаны бизнеса", в 2021 в нём приняло участие 5 инвестиционных команд районов Тюменской области, в новом сезоне добавилось 10 новых команд.

Ольга Езикеева:

В конце прошлого года мы запустили инвестиционный акселератор для пяти муниципальных образований Тюменской области. Это был первый пробный акселератор, в успех которого мы верили, но как все разумные люди, немного, но сомневались. Этот блин не забился в комочки. Защита акселератора прошла успешно, что подтвердили наши коллеги из профильных структур. Также, моей идеей было позвать на защиту пяти муниципальных команд коллег из других районов, чтобы те могли наглядно оценить, как за эти 60 дней в профессиональном смысле выросли их коллеги.