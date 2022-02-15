Тюменский бар оштрафовали на 300 тысяч рублей за работу в ночное время

Центральный районный суд Тюмени привлек к административной ответственности ООО "ВВЕРХ" и оштрафовал на 300 тысяч рублей за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности (ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ).

В ночь на 28 ноября 2021 года в баре "Руки вверх" после 23:00 находились посетители, что нарушало на тот момент правила поведения в период действия на территории области режима повышенной готовности. В суде представитель фирмы пояснил, что вины не признает, поскольку бар после 23 часов не работал, а гости лишь доедали и допивали то, за что заплатили, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы ТО.