Тюменская область актуализировала маршруты патрулирования лесов в 2022 году

В Тюменской области к предстоящему пожароопасному сезону разработаны и утверждены маршруты наземного и авиационного патрулирования, в том числе 14 маршрутов (7544 км) авиационного патрулирования и 272 маршрута (27573,2 км) наземного патрулирования. Маршруты патрулирования актуализированы с учётом мест возникновения пожаров в 2019-2021 годах, сообщается на сайте департамента лесного комплекса ТО.

В деплеса отметили, что работа подготовка к пожароопасному сезону проводится по плану-графику в установленные сроки. Утверждены планы тушения лесных пожаров по лесничествам, разработан проект сводного плана тушения на пожароопасный сезон 2022 года. Проводится ремонт и дооснащение лесопожарной техники, противопожарного оборудования и инвентаря. Проведена работа по заключению и пролонгации соглашений с лицами, использующими леса, а также другими организациями, привлекаемыми на тушение лесных пожаров. Проведены проверки готовности сил и средств лесопожарных формирований ГБУ ТО "Тюменская авиабаза", а также арендаторов лесных участков, привлекаемых на тушение.

Продолжена закупка высокопроходимой противопожарной техники, проведены все запланированные торги на услуги воздушных судов с экипажами в целях авиационного мониторинга и тушения лесных пожаров с применением авиации.

Особое внимание в рамках подготовки к пожароопасному сезону 2022 года уделяется повышению эффективности использования беспилотных летательных аппаратов при профилактике и выявлении очагов лесных пожаров, выявлении нарушителей правил пожарной безопасности в лесах и других нарушений лесного законодательства.

Главному управлению МЧС России по Тюменской области рекомендовано провести проверки готовности к началу пожароопасного сезона 2022 года населенных пунктов, территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров в Тюменской области.

До начала пожароопасного сезона пройдут командно-штабные учения, связанные с защитой населённых пунктов от лесных пожаров. Масштабные тренировки повышают готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации органов управления, сил и средств всей территориальной подсистемы РСЧС.

По данным ФБУ "Авиалесоохрана", в апреле 2022 года в южной части Тюменской области прогнозируется повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности. Выводы основаны на различных фактических данных гидрометеорологической обстановки, долгосрочного прогноза температуры и осадков весной от Гидрометцентра России так далее.