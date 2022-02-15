В Тюмени завершилось рейтинговое голосование по благоустройству городских территорий в 2023 году

Голосование по выбору территорий Тюмени для благоустройства в 2023 году проходило до 13 февраля на платформе "Я решаю!", участие в нем приняли 14 976 жителей города.

"Территория по улице Николая Федорова (6 144 голоса) и сквер Школьный (5 015 голосов) стали лидерами рейтинга. Эти два объекта мы предложили включить в Национальный проект "Комфортная городская среда", а это значит, что в апреле-мае на платформе za.gorodsreda.ru пройдет голосование, и тюменцы смогут выбрать дизайн-проекты будущего благоустройства этих территорий", - сообщил в Instagram глава города Руслан Кухарук.

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Лидерами голосования также стали небольшие зеленые уголки по адресам: улица Энергостроителей, 10, улица Республики, 21, Московский тракт, 163, улица Мусоргского, 38.

На заседании муниципальной рабочей группы было принято решение о включении территории по улице Республики, 21 в голосование на федеральной площадке za.gorodsreda.ru. Остальные объекты будут благоустраиваться в рамках городской программы, обсуждения их дизайн-проектов пройдут на платформе "Я решаю!"

"Выражаю искреннюю признательность всем, кто принял участие в выборе территорий для будущего благоустройства. Результат не заставит себя ждать — скоро стартует голосование за дизайн-проекты, которые отобрали именно вы, затем будет сформирована проектная документация, на основании которой запланированы средства в бюджете на 2023 год", - написал Руслан Кухарук.