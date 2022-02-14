Индекс промышленного производства в Тюменской области за год вырос на 4,2%

Индекс промпроизводства за 2021 год вырос в Тюменской области на 4,2%, в основном - за счет развития обрабатывающих производств, сообщает информцентр регионального правительства ос ссылкой на предварительные данные органов госстатистики.

Наибольшие темпы роста в обработке (к уровню 2020 г.) отмечены в производстве химических веществ и продуктов – 117,8%, лекарственных средств и материалов, применяемых в медцелях – 170,2%, электрооборудования – 123,7%, бумаги и бумажных изделий – 119,1%, резиновых и пластмассовых изделий – 117,3%. Рост также наблюдается в ремонте и монтаже машин и оборудования – 128,7%, приводит цифры информцентр.