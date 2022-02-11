Семь тюменских предприятий приостановили работу из-за нарушений противоковидных мер

В январе 2022 года специалисты Управления Роспотребнадзора проверили 221 объект, нарушения выявлены на 41 объекте. Большая часть нарушений зафиксирована на объектах торговли. Составлено 54 протокола об административном правонарушении. Судами вынесено 47 постановлений о наложении штрафов на сумму более 1,7 млн. рублей, на 7 предприятиях временно приостановлена деятельность по решению суда, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверки проводятся в рамках межведомственного взаимодействия с департаментом потребительского рынка и туризма Тюменской области при участии правоохранительных органов. При проверках специалисты контролируют соблюдение обязательных требований по профилактике распространения COVID-19: наличие достаточного запаса масок и антисептиков, дезинфицирующих средств, устройств для обеззараживания воздуха, проведение ежедневного входного фильтра, уборки, дезинфекции и т.д.

Продолжаются проверки на общественном транспорте совместно с УВД и профильным департаментом транспорта и дорожной инфраструктуры. В январе проверено более 1600 единиц транспорта.