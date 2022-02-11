Ветераны Великой Отечественной войны получат традиционные выплаты ко Дню Победы

Материальную помощь ко Дню Победы в 2022 году получат более 50 тысяч ветеранов в Тюменской области. На эти цели в региональном бюджете предусмотрено 154 млн рублей. Выплаты начнутся в марте. Перечисление средств будет автоматическим, дополнительных заявлений или обращений не требуется.

Помощь в размере 10 тысяч рублей получат участники Великой Отечественной войны, а также бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, тюменцы, награжденные нагрудными знаками "Жителю блокадного Ленинграда" и "Житель осажденного Севастополя", вдовы военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, войны с Финляндией и Японией, не вступившие в новый брак.

Поддержка в сумме 5 тысяч рублей будет оказана жителям региона, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны или проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, людям, родившимся до 31 декабря 1931 года включительно, детям погибших участников Великой Отечественной войны.

Помощь в размере 2 тысяч рублей получат люди, родившиеся до 9 мая 1945 года включительно. Этот вид поддержки предоставляется с 2020 года.