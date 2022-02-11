Тюменская область вошла в число регионов-лидеров по контрактованию строительства дорог

В России выделят 320,5 млрд рублей на реализацию федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" в 2022 году. Такие данные на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию привел заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

Он положительно отметил Тюменскую, Пензенскую и Нижегородскую области, которые уже законтрактовали строительство более 100 дорожных объектов в 2022 году. Контрактацию по всем объектам необходимо завершить до 31 марта, сообщил информцентр правительства ТО со ссылкой на сайт правительства РФ.

Анализируя итоги дорожного строительства, Хуснуллин отметил хорошую работу за последние два года, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, и призвал не снижать темпов.

К 2024 году в России в нормативное состояние планируется привести 85% дорог в агломерациях и не менее 50% региональных дорог. К концу марта регионам необходимо заключить контракты на дорожное строительство в 2022 году и далее. В среднем по России контрактация на этот год составляет 60,8%. В УрФО показатель достиг 65,7%, отмечают в полпредстве УрФО.