В стратегию цифровой трансформации Тюменской области могут добавить спорт, безопасность и строительство

В утверждённой стратегии Тюменской области шесть направлений, 95 показателей и 49 проектов. Органы исполнительной власти проработали предлагают внести еще пять направлений: "Экология и природопользование", "ИТ и инфраструктура", "Физическая культура, спорт и дополнительное образование", "Строительство", "Общественная безопасность".

Вопрос расширения состава сфер стратегии цифровой трансформации Тюменской области в рамках исполнения поручения губернатора Тюменской области рассмотрели на совещании с представителями госвласти и органов местного самоуправления Тюменской области, ответственными за цифровую трансформацию.

Предлагаемые изменения департамент информатизации Тюменской области вынесет на рассмотрение комиссии по цифровому развитию Тюменской области, председателем которой является губернатор Тюменской области, сообщается на сайте правительства.