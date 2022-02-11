Прокуратура обязала тюменскую компанию высадить 132 га леса в Упоровском районе

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Прокуратура Упоровского района через суд обязала ООО "Нерудстрой" провести лесовосстановление и лесоразведение на площади 132,2 га

ООО "Нерудстрой" был передан в аренду лесной участок в Упоровском лесничестве для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых и для заготовки древесины. В 2020 году компания провела сплошную рубку деревьев на 132,2 га, но лесовосстановление и лесоразведение, предусмотренные договором аренды, не выполнила.

Также прокуратура совместно с Госохотдепартаментом Тюменской области установила, что в результате заготовки древесины и ее вывоза была уничтожена среда обитания диких животных. Причиненный охотничьим ресурсам вред оценен на сумму свыше 2,7 млн рублей.

Прокуратура Упоровского района обратилась в Калининский районный суд Тюмени с соответствующим иском и он обязал ООО "Нерудстрой" в 2022 этом году провести лесовосстановление и лесоразведение на площади 132,2 га, а также возместить причиненный вред на сумму свыше 2,7 млн рублей.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района. Решение суда в законную силу не вступило, уточняют в облпрокуратуре.