Тюменцы стали реже жаловаться на банки

За 2021 год в Банк России поступило свыше 5,5 тыс. обращений от жителей Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Это на 10% меньше, чем год назад. Снижение произошло за счет сокращения числа жалоб на банки.

В отношении кредитных организаций направлено более 60% жалоб граждан, на втором месте (17%) – жалобы на микрофинансовые организации (МФО). Остальные обращения касаются страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов, кредитных потребительских кооперативов и профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Общее число жалоб на банки уменьшилось на 25% за счет снижения почти на треть обращений по поводу потребительского, ипотечного и автокредитования. Это связано с тем, что стало меньше вопросов по реструктуризации кредитов в связи с коронавирусом.

Свыше 900 обращений направлено в отношении МФО, их количество увеличилось на 75%. В основном жители региона обращаются к регулятору по вопросам реструктуризации микрозайма, возврата задолженности, списания средств без согласия клиента в счет погашения займа.

Тюменцы, югорчане и ямальцы продолжают жаловаться на навязывание дополнительных платных услуг при оформлении кредита в банке или займа в МФО. За прошлый год направлено свыше 300 таких обращений, что в полтора раза больше, чем годом ранее. Потребителям навязывают страхование жизни или здоровья, а также различные юридические и консультационные услуги.

Управляющий Отделением Банка России по Тюменской области Сергей Попов:

В конце 2021 года вступили в силу законодательные нормы, направленные против навязывания банками и МФО дополнительных платных услуг. Они позволяют заемщику отказаться от ненужных ему "бонусов" в упрощенном порядке. В течение 14 календарных дней необходимо обратиться с заявлением о возврате к компании, услуга которой была оплачена вместе с кредитом или займом. В течение семи рабочих дней организация должна перечислить деньги за вычетом стоимости фактически оказанных услуг. Если компания уклоняется от этой обязанности, то необходимо обратиться напрямую в банк или МФО. По закону кредитор обязан также в течение семи рабочих дней вернуть деньги клиенту.

Жалобу на финансовую организацию можно направить через интернет-приемную на сайте Банка России, получить консультацию – по телефону 8-800-300-3000 или в мобильном приложении "ЦБ онлайн".