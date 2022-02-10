Тобольский аэропорт получил отраслевую награду как лучший инвестпроект года

Аэропорт Тобольска Ремезов (управляется УК "Аэропорты Регионов") признан лучшим инвестиционным проектом года в рамках премии "Воздушные ворота России", сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Воздушные ворота России" - главная отраслевая премия для аэропортов страны. Она вручается ежегодно, отмечая самые эффективные и стабильно развивающиеся аэропорты. Награды лучшим аэропортам страны вручены на выставке и форуме гражданской авиации NAIS, которая проходит при поддержке и участии Минтранспорта РФ, Росавиации Ространснадзора.

Аэропорт Ремезов построен при участием СИБУРа в партнерстве с Тюменской областью, открыт в сентябре прошлого года, а в октябре из аэропорта начались регулярные полеты. Ожидается, что воздушная гавань поможет Тобольску стать одним из ключевых туристических центров в Сибири. Новые возможности в выборе способа передвижения повышает инвестиционную привлекательность города, стимулирует развитие смежных с туризмом отраслей экономики, создание новых рабочих мест.

"Открытие Аэропорта Ремезов стало для нас очень амбициозным и нестандартным проектом, и мы гордимся, что результат наших усилий получил признание и сможет стать примером для других регионов", - прокомментировала награду управляющий директор ООО "СИБУР" Марина Медведева.

Генеральный директор УК "Аэропорты Регионов" Евгений Чудновский:

Такие проекты как Ремезов показывают всей отрасли, что даже в небольшом городе может быть современный технологичный и комфортный аэропорт. Ремезов работает всего несколько месяцев, но тысячи жителей Тобольска уже смогли воспользоваться новыми возможностями мобильности, которые им дал этот проект. В этом году мы ожидаем, что маршрутная сеть аэропорта заметно расширится, и тоболяки смогут напрямую путешествовать в российскую столицу, крупные региональные центры и на курорты нашей страны.

С октября 2021 года "Ремезов" начал принимать рейсы из Москвы, затем из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска. В январе запущены рейсы из Сургута и Нижневартовска. Ожидается, что в 2022 году маршрутная сеть расширится до 10 направлений.