35 семей в тюменском селе Яр переедут из аварийного жилья новые квартиры

В селе Яр Тюменской области 35 семей, проживавших в аварийном жилье, получили квартиры в новом доме по улице Строителей.

Всего в селе Яр по региональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда расселяют 8 многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания до 1 января 2017 года. Всего предусмотрено улучшить жилищные условия 105 семей. Часть собственников выбрали вместо квартир получение денежной компенсации. Для оставшихся семей в этом году начнут строить еще один дом, новоселье ожидается в 2023 году, сообщили в администрация Тюменского района.

Тюменская область вошла в число субъектов Российской Федерации, которые приняли решение о досрочном завершении расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Данные мероприятия проводятся и средства на их выполнение выделяются в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", реализация которого осуществляется Министерством строительства и ЖКХ РФ. Между Тюменской областью и Фондом ЖКХ было подписано дополнительное соглашение, в соответствии с которым регион взял на себя обязательство выполнить программу до конца 2023 года. сообщили в Фонда содействия реформированию ЖКХ