В Индустриальный парк "Богандинский" власти вложат 0,5 млрд рублей

500 млн рублей выделено в 2022 году для обустройства инфраструктуры индустриального парка "Богандинский", заявил на пресс-конференции глава региона Александр Моор.

В ближайшее время будет объявлен международный конкурс на создание архитектурной концепции промышленного технопарка "ДСК-500".

"Вижу перспективу привлечения дополнительных инвестиций в создании таких индустриальных парков. И не только таких больших, не только рядом с Тюменью. В каждом муниципалитете должна быть такая инвестиционная площадка - со всей инфраструктурой и комплексом муниципальных и региональных мер налоговой поддержки", - подчеркнул Александр Моор.

Подобные площадки уже действуют в пяти муниципалитетах региона.