Два аварийных дома по иску тобольской прокуратуры власти расселят до конца 2022 года

В Тобольском районе на 6 лет раньше расселят два аварийных дома, решение принято после прокурорской проверки соблюдения законодательства при переселении граждан из аварийного жилищного фонда, сообщили в облпрокуратуре.

Жилые дома №1 и №3 в деревне Подрезова в 2019 году были признаны аварийными, муниципалитет их собирался расселить до 31 декабря 2028 года. Однако согласно техническим заключениям физический износ домов по сроку службы составляет более 70%. Фундаменты, несущие стены и перекрытия находятся в аварийном состоянии. Пребывание людей внутри зданий и в непосредственной близости от них представляется опасным для жизни и здоровья.

По иску прокуратуры Тобольский районный суд признал незаконным распоряжения администрации района в части срока расселения граждан (до 31 декабря 2028 года) и установил новый срок для отселения жильцов – до 31 декабря 2022 года. Решение суда в законную силу не вступило.