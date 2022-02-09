Тюменцы собираются экспортировать в Германию сапропель 

Пробную партию тюменского сапропеля в 22 килограмма тюменцы отправили в Германию, сообщает Управление Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО без уточнения наименования импортера.
В Тюменском фитосанитарной испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ проведены энтомологическая, гельминтологическая и гербологическая экспертизы, по результатам которых карантинные объекты в сырье не выявлены.
Сапропель — это многовековые донные отложения пресных водоемов, применяемые, как в медицине, так и в сельском хозяйстве, в животноводстве. Натуральным сырьем можно подкармливать и отдельные культуры, и всю землю на участке.
В 2021 году тюменский сапропель отправляли на экспорт дважды. В марте партия органического удобрения общим весом 5 тонн была экспортирована в Республику Казахстан, в августе 500 килограммов отправили в Швейцарию.
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