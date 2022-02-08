Тюменская область и "Росагролизинг" договорились о сотрудничестве в модернизации АПК

Соглашение о сотрудничестве подписалигубернатор Тюменской области Александр Моор и генеральный директор АО "Росагролизинг" Павел Косов.

Основная цель соглашения - увеличение производства сельхозпродукции путем оснащения предприятий АПК современной техникой и оборудованием, в том числе на условиях лизинга.

С 2002 года компания "Росагролизинг" инвестировала в развитие АПК Тюменской области более 2,2 миллиардов рублей, поставив свыше 800 единиц техники, отметил Павел Косов.

"Мы видим в государственной лизинговой компании долгосрочного партнера, совместно с которым сможем оказывать всестороннюю поддержку сельхозпредприятиям в их дальнейшем развитии", - подчеркнул Александр Моор.