В Тюменской области вырос спрос на экологов, физиков и биологов

В Тюменской области спрос на ученых в 2021 году вырос на 38% по сравнению с 2020 годом, более прочих были востребованы экологи, физики и биологи, сообщает hh.ru.

На регион приходится 1,2% от всех "научных" вакансий в стране. Треть всех вакансий для научных работников (32%) составляют на специалисты в области химии. Кроме того, компании активно искали микробиологов (5%), биологов (3%), физиков (2%), а также биотехнологов и экологов (по 1%). Интересно, что сильнее всего за год вырос спрос на экологов (количество вакансий увеличилось на 80%), а также на физиков (+71%) и биологов (+61%).

В 2021 году в России было открыто 29,5 тысячи вакансий для специалистов научной сферы – на 36% больше, чем за 2020 год. Наиболее существенно спрос на ученых вырос в Свердловской области (на 263%), Псковской области (на 183%) и Новгородской области (на 163%). При этом большая часть вакансий для ученых была открыта работодателями из Москвы (16% от всех "научных" вакансий в стране), Московской области (8%), Санкт-Петербурге (8%), Свердловской области (6%) и в Краснодарском крае (4%).

Среди соискателей научной работой за последний год интересовались около 70 тысяч человек, чаще всего это жители Москвы (23% резюме), Санкт-Петербурга (11%), Московской области (6%), Республики Башкортостан (4%) и Республики Татарстан (4%). На ученых-соискателей из Тюменской области приходится 1,7% резюме.

Средние предлагаемые зарплаты в научной сфере России за год почти не изменились: по сравнению с 2020 годом рост составил всего 1,2 тысячи рублей - до 47,5 тысячи. В Тюменской области предложение не изменилось и по-прежнему составляет 42,5 тысячи рублей.