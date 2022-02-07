Девелопер "Эталон" запускает в Тюмени пилотный проект по строительству жилья

Группа "Эталон" объявила о выходе на рынок девелопмента Тюменской области, реализовывать свои проекты компания планирует совместно с ГК "Страна Девелопмент", сообщается в релизе.

На первом этапе сотрудничества компании намерены совместно реализовать пилотный проект общей продаваемой площадью не менее 200 тыс. кв. м, начало строительства и старт продаж которого запланированы на второе полугодие 2022 года. Ввод проекта в эксплуатацию намечен на 2026 год.

Кроме того, по условиям достигнутого соглашения между компаниями ГК "Страна Девелопмент" и Группа "Эталон" в течение следующих пяти лет объем совместного портфеля реализуемых проектов должен достичь уровня не менее 800 тыс. кв. м. В числе перспективных проектов в рамках сотрудничества рассматривается ряд участков, среди которых участок площадью 40 га в центре Тюмени.

Тюменская область стала четвертым после Омска, Новосибирска и Екатеринбурга новым региональным рынком компании. Комментируя выход на рынок Тюмени и создание совместного предприятия с ГК "Страна Девелопмент", президент Группы "Эталон" Геннадий Щербина отметил:

Рынок Тюмени является одним из самых конкурентных в регионах, и в то же время одним из самых прибыльных. Наличие сильного локального игрока в качестве партнера позволяет нам рассчитывать на достижение намеченных финансовых показателей, а также открывает большие возможности для дальнейшего увеличения масштаба нашего бизнеса.

Группа "Эталон" входит в число крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. С 2021 году ведет региональную экспансию и уже вышла с новыми проектами на рынок Омска, Новосибирской области, Екатеринбурга и Тюмени.