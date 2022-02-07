Девелопер "Самолет" купил в Тюмени участок под строительство жилого комплекса

Фото - https://vk.com/samoletru

Девелоперская группа "Самолет" построит на улице Тимофея Чаркова в Тюмени современный жилой комплекс, под проект компания приобрела на северо-востоке города участок площадью 22,7 га. Ожидаемая продаваемая площадь проекта составит более 150 тысяч квадратных метров, сообщил изданию знакомый с ситуацией источник.

Тюмень станет шестым регионом присутствия компании: сегодня девелопер реализует масштабные проекты в Москве, Московской области, Петербурге, Ленинградской области и Екатеринбурге.

Комплекс планируемой площадью более 200 тысяч квадратных метров появится на улице Тимофея Чаркова, начало продаж запланировано на 2022 год, завершение строительства обозначено 2027 годом, сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз девелопера.