Внесение в ЕГРН сведений об аварийном жилье сокращают волокиту, считает депутат Госдумы

Закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости" вступил в силу в феврале. Он сделал обязательным внесение в ЕГРН сведений о признании многоквартирного дома аварийным, а значит покупатели недвижимости перед сделкой теперь могут легко узнать статус жилья и, следовательно, защитить себя от проблем в дальнейшем, рассказал депутат Госдумы от Тюменской, Курганской и Омской областей Александр Ремезков.

Ранее информацию об износе дома нужно было запрашивать в администрации муниципалитета, ждать ответ более месяца. Многие граждане, боясь за состоятельность сделки, не делали запросов и очень рисковали при покупке квартиры.

"С 1 февраля начали действовать принятые Госдумой в прошлом году новые положения закона "О государственной регистрации недвижимости" - региональные и муниципальные органы власти обязаны направлять в Росреестр сведения о принятых ими решениях о признании домов аварийными, - отметил Ремезков. - Граждане могут получить эти сведения в выписке из Единого государственного реестра недвижимости, обратившись в Росреестр через любой МФЦ. Выписки из ЕГРН, как правило, берут при оформлении сделок купли-продажи недвижимости. И теперь наряду с другими сведениями в этом документе будет содержаться информация об аварийном состоянии многоквартирного дома".

Покупатели могут делать осознанный выбор, получая прямой и быстрый доступ к достоверной информации о состоянии приобретаемого жилья. "Наша фракция "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ" поддержала изменения в законодательстве, которые сокращают бюрократическую волокиту, защищают законные интересы граждан", - сообщил Ремезков.