В Тобольске постоят новый жилой микрорайон

18:19 04 февраля 2022
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Фото - https://vk.com/publicadmtobolsk

Тюменская строительная компания до 2033 года возведет на пустыре в Тобольске современный микрорайон, сообщается на странице администрации города в ВК.

Жилыми кварталами в три этапа строители собираются застроить пустующую территорию зоны вузов, первый этап строительства стартовал. К 2025 году компания возведет 4 секции в 14 и 19 этажей, благоустроит придомовую территорию, обустроит парковки, детские и спортплощадки, торговую галерею, зоны отдыха и озеленения, площадку для выгула собак.

Также застройщик, которым является "Улей Девелопмент", рассматривает варианты благоустройства сквера или парка рядом с жилыми кварталами в рамках государственно-частного партнёрства.

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