Мамы в декрете могут получить новую специальность по соцзаказу

Бесплатное профессиональное обучение женщин в рамках апробации механизмов государственного социального заказа в Тюменской области проводится с 2021 года.

Воспользоваться услугой могут женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Образовательные организации, включенные в реестр исполнителей услуг по социальному сертификату, предлагают женщинам более тысячи направлений обучения. В прошлом году первые 39 участниц уже получили социальные сертификаты, самыми популярными направлениями обучения были SMM-менеджер, мастер ногтевого сервиса, младшая медицинская сестра по уходу за больными, специалист в сфере закупок.

Заявления на выдачу социальных сертификатов принимает департамент труда и занятости населения Тюменской области. Подробная информация опубликована на портале департамента труда и занятости населения в разделе "Соцзаказ".