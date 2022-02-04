В Тюмени из-за перехода на дистант школьников и работников компаний скорректировали расписание автобусов

12:44 04 февраля 2022
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С учетом снижения пассажиропотока работа общественного транспорта с 4 февраля организована по скорректированному расписанию, сообщили в Тюменьгортрансе. 

Корректировка обусловлена сокращением пассажиров из-за перевода на дистанционное обучение школьников, студентов, а также на удаленный режим работы сотрудников организаций города. На социально значимых маршрутах до садоводческих сообществ автобусы будут работать в прежнем режиме. Уточнить информацию о расписании движения автобусов можно по тел. 8-800-250-0722, на сайте tgt72.ru или мобильном приложении "Тюменский транспорт".

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