ТЭО и свердловский "Комбинат" запускают эксперимент по переработке сложного мусора

Тюменский мусоросортировочный завод отправил 85 тонн средств личной гигиены, бахил и упаковки от чипсов на перерабатывающее предприятие, где из мусора собираются делать полимерные изделия. Совместный экспериментальный проект по переработке "сложных" коммунальных отходов запустило ООО "ТЭО" и компания из Свердловской области ООО "Комбинат".

Микс материалов разработан и отобран на тюменском МСЗ специальнодля этого экспериментального проекта. В его составе плёночная группа, комбинированные полимеры с алюминиевым напылением, а также несколько видов пластика, бахилы и средства личной гигиены.

Первый заместитель ООО "ТЭО" Светлана Петренко:

Многие составляющие этой экспериментальной комбинации отходов до сих пор остаются невостребованными у переработчиков не только Уральского федерального округа, но и российских предприятий в целом. Поэтому, после сортировки на МСЗ и выборки полезных компонентов, эти и еще некоторые виды комбинированных материалов, как правило, отправлялись для размещения на полигоне вместе с другими неперерабатываемыми отходами. Для примера, в содержимом типичной мусорной корзины тюменцев средства личной гигиены составляют от 3 до 6 %.

На перерабатывающем предприятии полученное вторичное сырье планируют использовать в качестве материалов при изготовлении различных полезных полимерных изделий, например – ограждений для благоустройства объектов ландшафтной архитектуры.