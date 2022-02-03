Тюменский депутат считает, что в отрядах мэра должно быть больше рабочих мест

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"Отряды мэра" - очень важный социальный проект, участвуя в них, подростки учатся работать, выстраивать новые социальные связи, а их энергия направлена на созидание, поэтому необходимо данное направление развивать и привлекать в качестве партнеров больше новых работодателей, считают депутаты Тюменской городской думы.

Председатель постоянной комиссии по социальному развитию Тюменской городской думы Елена Бойко рассказала, что члены комиссии в 2021 году к работе отрядов мэра проявили особый интерес и высказали ряд предложений по повышению их эффективности.

"Наша комиссия взяла в работу этот проект, потому что у депутатов есть вопросы. Необходимо чтобы было как можно больше партнеров со стороны бизнеса, тогда и ребят в отряды мэра мы сможем гораздо больше привлечь. Это очень важно. Для ребят это познавательный опыт. Они приобретают первые трудовые навыки, проходят социализацию, плюс к этому - раннее профессиональное самоопределение", - подчеркнула Елена Бойко.

В 2021 году в отрядах мэра на четырех сменах работали четыре с половиной тысячи ребят, у них была возможность попробовать себя в пятидесяти профессиях, что очень значимо для профориентации школьников, отметила Елена Бойко, добавив что депутаты гордумы продолжат следить за реализацией данного проекта в муниципалитете.