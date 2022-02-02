Инвестагентство поддержит строительство первого апарт-отеля в Тюмени

Многоярусный апарт-отель с номерами квартирного типа в Тюмени появится в створе улиц Луначарского и Ирбитской, инвестпроект находится на сопровождении Инвестиционного агентства Тюменской области.

На первом этаже теля планируется обустроить кафе, магазин и супермаркет, на втором — зону коворкинга, ресторан и прачечную. С третьего по девятый этаж — апартаменты площадью до 17 кв.м и спортивный зал. На крыше — открытая терраса. Объем инвестиций составит свыше 350 млн рублей, инвестором является СК "Мостдорстрой".

Николай Фридрих, директор ООО СК "Мостдорстрой":

Уникальность проекта в том, что он не только находится в исторической части города, в пешей доступности от городской достопримечательности – набережной, но и также может рассматриваться для проживания студентов, так как находится вблизи учебных заведений. Для местных жителей планируется поставить современную двухуровневую детскую площадку и закрытую парковку, которая будет находиться рядом с отелем.

На данный момент для возведения объекта туристической индустрии идет подготовка строительной площадки.

"Проект по возведению апарт-отеля признан масштабным инвестиционным проектом на основании распоряжения Губернатора области. В связи с этим инвестору предоставлен земельный участок без проведения торгов. Это стандартная процедура, когда объем инвестиций на реализацию проекта превышает определенную сумму, установленную законом нашего региона. По принципу "одного окна" Инвестиционное агентство Тюменcкой области оказывает всестороннюю административную поддержку в работе с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и ресурсоснабжающими организациями", - пояснил гендиректор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов.