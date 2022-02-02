В Тюмени проведут открытое заседание совета по улучшению инвестклимата региона

09:10 02 февраля 2022
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Предпринимателей приглашают на совет по улучшению инвестиционного климата при Губернаторе Тюменской области, который пройдет 2 февраля в онлайн-формате.

На заседании совета представители органов власти и предприниматели обсудят главные события региона в инвестиционной сфере, изменения в законодательстве, реализацию региональной программы инвестиционного развития, сопровождение инвестпроектов в муниципалитетах.

Заседание начнется в 14:30 и будет транслироваться на YouTube.

"Участники заседания смогут в режиме реального времени задать вопросы, касающиеся ведения бизнеса в Тюменской области, внести свои предложения. Присоединяйтесь! Участники смогут в режиме реального времени задать вопросы, касающиеся ведения бизнеса в Тюменской области, внести свои предложения", - обратился к предпринимателям замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

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