В Тюмени проведут открытое заседание совета по улучшению инвестклимата региона

Предпринимателей приглашают на совет по улучшению инвестиционного климата при Губернаторе Тюменской области, который пройдет 2 февраля в онлайн-формате.

На заседании совета представители органов власти и предприниматели обсудят главные события региона в инвестиционной сфере, изменения в законодательстве, реализацию региональной программы инвестиционного развития, сопровождение инвестпроектов в муниципалитетах.

Заседание начнется в 14:30 и будет транслироваться на YouTube.

"Участники заседания смогут в режиме реального времени задать вопросы, касающиеся ведения бизнеса в Тюменской области, внести свои предложения. Присоединяйтесь! Участники смогут в режиме реального времени задать вопросы, касающиеся ведения бизнеса в Тюменской области, внести свои предложения", - обратился к предпринимателям замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.